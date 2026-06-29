प्रताप बाजवा ने भगवंत मान पर उठाए सवाल, अकाल तख्त पर पेश होकर सजा स्वीकार करने की दी सलाह, जानिए क्या है पूरा मामला

प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे वास्तव में सिख सिद्धांतों और परंपराओं में आस्था रखते हैं, तो उन्हें अकाल तख्त साहिब के सामने जाकर जवाब देना चाहिए और जो भी सजा तय हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। बाजवा ने कहा कि यह मामला पूरी तरह धार्मिक और अकाल तख्त साहिब के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई है, तो सिख मर्यादा के अनुसार उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि महाराजा रणजीत सिंह जैसे महान सिख शासक भी अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता को मानते थे और आदेशों का पालन करते थे।