Nitesh Rane on Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे के ‘राम रक्षा आंदोलन’ पर बरसे नितेश राणे, अजान विवाद याद दिलाकर घेरा

उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कर दिया कि यह आंदोलन सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा। दादर से शुरुआत होने के बाद इसे पूरे महाराष्ट्र के जिलों, शहरों और ग्रामीण इलाकों तक ले जाया जाएगा। राज्य के हर कोने में जहां भी राम मंदिर या हनुमान मंदिर हैं, वहां रामभक्त इकट्ठा होकर इस लूट का विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही आषाढ़ी एकादशी की 'वारी' (पंढरपुर यात्रा) शुरू हो रही है, और जिन भी वारकरियों के मन में इस लूट को लेकर गुस्सा है, वे सब मिलकर बीजेपी को इस पाप की जवाबदेही स्वीकार करने पर मजबूर कर देंगे।