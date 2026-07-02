’10 मिनट में करेंगे 10 टुकड़े, बस सत्ता आने दीजिये’, संजय राउत ने भाजपा को दी खुली चुनौती

मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि भाजपा का पूरा ध्यान विपक्षी दलों में फूट डालने पर है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों और पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "उन्हें पार्टियां तोड़ने का ऐसा नशा चढ़ गया है कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई दल नहीं बचेगा तो वे अपनी ही पार्टी तोड़ देंगे।" राउत ने आगे दावा किया कि भाजपा की ताकत केवल सत्ता तक सीमित है और सत्ता जाने के बाद पार्टी बंट जाएगी।