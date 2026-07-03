‘राम मंदिर लुटेरों को हिंदू माफ नहीं करेगा’, उद्धव ने भाजपा पर बोला हमला, 5 जुलाई को ‘राम रक्षा’ आंदोलन का ऐलान

उन्होंने आरोप लगाया कि आज राम मंदिर का मुद्दा आस्था के बजाय कथित वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से चर्चा में है। ठाकरे ने कहा कि जिस तरह राजनीतिक दलों को तोड़ने और विधायकों की खरीद-फरोख्त को अलग-अलग नाम दिए जाते हैं, उसी तरह अब सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा 'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रही है। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर की निधि में कथित गड़बड़ी के संबंध में सबूत भी सामने आए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों में किया जा रहा है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताया।