‘क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं?’ ध्रुव राठी की वीडियो पर दिल्ली HC का कड़ा रुख, GAC को दो हफ्ते में फैसले का आदेश

यह पूरा विवाद ध्रुव राठी का एक यूट्यूब वीडियो को लेकर है जो 21 मार्च को अपलोड की गई थी। वीडियो का टाइटल था,- क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं? केरल स्टोरी 2 का पर्दाफाश। इसी वीडियो की कुछ बातों पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में वकील अमिता सचदेवा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण के खान-पान को लेकर ऐसे दावे किए गए हैं, जिनसे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुंची है। याचिका में मांग की गई है कि इस तरह के कंटेंट पर जल्द कार्रवाई की जाए।