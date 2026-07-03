दुनिया के कम होते रिफाइनरी उत्पादन के बीच पचपदरा रिफाइनरी महत्वपूर्णः हरदीप पुरी

नई दिल्ली। राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी ऐसे समय में बन कर शुरू हो रही है जब दुनिया के पश्चिमी देशों में और चीन में रिफाइनरियों का विभिन्न कारणों से उत्पादन कम हो रहा है। पचपदरा की 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष रिफाइनिंग और 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी वैश्विक रिफाइनरी क्षमता को बढ़ाएगी और भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि करीब 79,459 करोड़ रुपये की लागत से यह एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी देश में पिछले एक दशक में स्थापित पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 2016 में पारादीप रिफाइनरी कमिशन की गई थी।