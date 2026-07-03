इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर भड़के अरविंद केजरीवाल, PM नरेंद्र मोदी को लिखेंगे पत्र; बोले- 140 करोड़ लोगों पर हो रहा है एक्सपेरिमेंट

'प्रयोग' की परिभाषा पर केंद्र को घेरते हुए आप नेता ने कहा कि आमतौर पर किसी भी प्रयोग या ट्रायल को एक सीमित स्तर पर किया जाता है। जैसे 100, 500 या 1,000 वाहनों पर। उस ट्रायल के नतीजों को देखने के बाद ही उसे देशव्यापी स्तर पर लागू करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन यहां सरकार ने देश के 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हुए पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया और साथ ही इसे एक प्रयोग भी बता रही है।' उन्होंने जनता के नुकसान का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि इस इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण जिन लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं और जिन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी?'