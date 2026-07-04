4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘संयोग से नहीं, हमारी 10 साल की नीतियों से संभला देश’, राजस्थान के बालोतरा में बोले पीएम मोदी

PM Modi: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की 10 साल की नीतियों ने ईंधन जैसी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने में देश को सक्षम बनाया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 04, 2026

pm narendra modi

पीएम नरेंद्र मोदी(फोटो-ANI)

PM Modi in Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के सामने आई ईंधन संबंधी चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश इस अप्रत्याशित चुनौती से केवल संयोगवश नहीं उबरा, बल्कि इसके पीछे पिछले एक दशक से लागू की जा रही सरकार की दूरदर्शी नीतियों की अहम भूमिका रही है।

79,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार हुई रिफाइनरी

बालोतरा के पचपदरा में स्थापित यह ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसकी रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है, जबकि पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 MMTPA रखी गई है। आधुनिक तकनीक से लैस इस कॉम्प्लेक्स का हाई नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और इसमें 26 प्रतिशत से अधिक पेट्रोकेमिकल यील्ड हासिल करने की क्षमता है। परियोजना को दक्षता और टिकाऊ विकास के वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। यह रिफाइनरी क्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास की आधारशिला भी बनेगी, जिससे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने और क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति मिलने की संभावना है।

राजस्थान में 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा दौरे के दौरान लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे, उद्योग और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया।

जोधपुर एयरपोर्ट को मिला नया टर्मिनल

बालोतरा पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और संशोधित उड़ान (उड़ान) योजना की भी शुरुआत की।

उमर खालिद और शरजील इमाम को मिलेगी जमानत? कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

ये भी पढ़ें
2020 North East Delhi riots

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

04 Jul 2026 03:21 pm

Published on:

04 Jul 2026 02:45 pm

Hindi News / National News / ‘संयोग से नहीं, हमारी 10 साल की नीतियों से संभला देश’, राजस्थान के बालोतरा में बोले पीएम मोदी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर BJP का तंज, पूछा- क्या बागियों पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाएगी कांग्रेस

Breaking news
राष्ट्रीय

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

Monsoon Session 2026
राष्ट्रीय

हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 25 लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा

Raju Singh MLA
राष्ट्रीय

राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ-बद्रीनाथ दान चोरी का उठा विवाद, कांग्रेस ने पूछा- बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों हो रहा है?

congress
राष्ट्रीय

TMC में वर्चस्व की जंग के बीच नया घटनाक्रम, चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद सामने आया ममता बनर्जी का पत्र

TMC Internal Conflict
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.