‘संयोग से नहीं, हमारी 10 साल की नीतियों से संभला देश’, राजस्थान के बालोतरा में बोले पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी(फोटो-ANI)
PM Modi in Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के सामने आई ईंधन संबंधी चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश इस अप्रत्याशित चुनौती से केवल संयोगवश नहीं उबरा, बल्कि इसके पीछे पिछले एक दशक से लागू की जा रही सरकार की दूरदर्शी नीतियों की अहम भूमिका रही है।
बालोतरा के पचपदरा में स्थापित यह ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसकी रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है, जबकि पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 MMTPA रखी गई है। आधुनिक तकनीक से लैस इस कॉम्प्लेक्स का हाई नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और इसमें 26 प्रतिशत से अधिक पेट्रोकेमिकल यील्ड हासिल करने की क्षमता है। परियोजना को दक्षता और टिकाऊ विकास के वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।
इस परियोजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। यह रिफाइनरी क्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास की आधारशिला भी बनेगी, जिससे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने और क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा दौरे के दौरान लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे, उद्योग और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया।
बालोतरा पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और संशोधित उड़ान (उड़ान) योजना की भी शुरुआत की।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग