‘संयोग से नहीं, हमारी 10 साल की नीतियों से संभला देश’, राजस्थान के बालोतरा में बोले पीएम मोदी

PM Modi in Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के सामने आई ईंधन संबंधी चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश इस अप्रत्याशित चुनौती से केवल संयोगवश नहीं उबरा, बल्कि इसके पीछे पिछले एक दशक से लागू की जा रही सरकार की दूरदर्शी नीतियों की अहम भूमिका रही है।