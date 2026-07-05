जापान समेत दुनिया के कई देशों में सम्मान पाने वाली पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई का निधन

डॉ. तीजन बाई ने महज 13 साल की उम्र में अपना पहला मंच प्रदर्शन किया था। उस समय महिलाओं द्वारा केवल बैठकर पंडवानी गाने की परंपरा थी, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए पुरुष कलाकारों के वर्चस्व वाली कापालिक शैली को अपनाया। खड़े होकर दमदार आवाज, प्रभावशाली अभिनय और सशक्त प्रस्तुति के साथ उन्होंने पंडवानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इस शैली की पहली महिला कलाकार बनकर इतिहास रच दिया।