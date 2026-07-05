Jairam Ramesh vs BJP: जयराम रमेश के दावों पर भाजपा का प्रहार; कहा- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और महिला आरक्षण देश की इच्छा, विपक्ष का अड़ंगा बेकार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कई मसलों पर भाजपा पर हमला बोला था। उन्होंने अप्रैल 2026 में लोकसभा में परिसीमन बिल पास नहीं होने पर कहा था, 'प्रधानमंत्री परिसीमन बिल को लेकर बहुत नाराज थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। गृह मंत्री भी नाराज थे। कई कोशिशों के बावजूद उन्हें दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला, और अब वे बदला ले रहे हैं। यह बदले की राजनीति है। वे पार्टियों को तोड़ रहे हैं… लेकिन उन्हें दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने वाला है। वे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में माहिर हैं… उनका असली मकसद भारत के संविधान को बदलना है… 400 का आंकड़ा पार करने का मकसद संविधान बदलने की स्थिति में आना था… मुद्दा आरक्षण का है, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा है। वे इससे बचना चाहते हैं। वे इसे खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए वे दो-तिहाई बहुमत चाहते हैं…'