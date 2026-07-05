5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Jairam Ramesh vs BJP: जयराम रमेश के दावों पर भाजपा का प्रहार; कहा- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और महिला आरक्षण देश की इच्छा, विपक्ष का अड़ंगा बेकार

N Ramchandra Rao Hyderabad statement: विपक्ष के दावों को हवा में उड़ाते हुए भाजपा ने साफ कर दिया है कि जनभावनाओं के आगे सांसदों को झुकना ही होगा। जानिए क्यों तेलंगाना से उठी यह सियासी चिंगारी दिल्ली तक खलबली मचा रही है और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर नया घमासान क्या है।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Manoj Vashisth

image

Satya Brat Tripathi

Jul 05, 2026

N Ramchandra Rao Hyderabad statement

N Ramchandra Rao Hyderabad statement

One Nation One Election latest news: देश की सियासत में इन दिनों चुनावी सुधारों और महिला सशक्तिकरण के बड़े विधेयकों को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश द्वारा भाजपा पर विपक्षी दलों में फूट डालने और संसदीय फैसलों को लेकर दिए गए बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना प्रदेश कार्यकारिणी में अहम भूमिका निभाने वाले एन. रामचंद्र राव ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल 'भ्रम फैलाने की राजनीति' करार दिया है।

जयराम रमेश की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, '…कांग्रेस और विपक्ष हमेशा सरकार का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार का इरादा है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के जरिए बार-बार चुनाव से विकास के काम में रुकावट न आए। लंबे समय से लोग एक ही वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, चाहे वह गांव की पंचायतों के लिए हो, नगर निगमों के लिए हो, विधानसभाओं के लिए हो, या संसद के लिए हो…'

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए शब्द पर आपत्ति जताते हुए तेलंगाना BJP के स्पोक्सपर्सन प्रकाश रेड्डी ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी के लीडर जयराम रमेश का डीलिमिटेशन बिल के सिलसिले में PM मोदी पर कमेंट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, वे आपत्तिजनक हैं… चाहे प्रधानमंत्री, कोई MP, या कोई पार्टी प्रेसिडेंट नाराज हो, यह बहुत सेकेंडरी बात है। इस देश के लोग डीलिमिटेशन के सिलसिले में बिल पास करने का मौका न देने के लिए कांग्रेस सरकार से नाराज हैं… जयराम रमेश इस मामले को एक अलग रूप में देख रहे हैं…'

जयराम रमेश के किस बयान पर मचा सियासी घमासान?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कई मसलों पर भाजपा पर हमला बोला था। उन्होंने अप्रैल 2026 में लोकसभा में परिसीमन बिल पास नहीं होने पर कहा था, 'प्रधानमंत्री परिसीमन बिल को लेकर बहुत नाराज थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। गृह मंत्री भी नाराज थे। कई कोशिशों के बावजूद उन्हें दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला, और अब वे बदला ले रहे हैं। यह बदले की राजनीति है। वे पार्टियों को तोड़ रहे हैं… लेकिन उन्हें दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने वाला है। वे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में माहिर हैं… उनका असली मकसद भारत के संविधान को बदलना है… 400 का आंकड़ा पार करने का मकसद संविधान बदलने की स्थिति में आना था… मुद्दा आरक्षण का है, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा है। वे इससे बचना चाहते हैं। वे इसे खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए वे दो-तिहाई बहुमत चाहते हैं…'

'विशेषाधिकार' प्रस्ताव पर कांग्रेस का तीखा हमला

राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस के विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने पर पार्टी सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को कहा था, 'जब हम प्रधानमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जब सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद, यानी बीजेपी का सांसद, हमारे खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाता है, तो कार्रवाई होती है। मेरे खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पर तीन साल से सुनवाई चल रही है…' इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव आयोग, एसआईआर, अयोध्या राम मंदिर चढ़ाव चोरी समेत कई मसलों पर भाजपा को घेरा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jul 2026 10:14 am

Published on:

05 Jul 2026 09:27 am

Hindi News / National News / Jairam Ramesh vs BJP: जयराम रमेश के दावों पर भाजपा का प्रहार; कहा- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और महिला आरक्षण देश की इच्छा, विपक्ष का अड़ंगा बेकार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राम मंदिर ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की मांग, सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी

Rajya Sabha MP John Brittas
राष्ट्रीय

Pawana River Flood Update Today: उफान पर पवना नदी, रावेत पुल छूने को बेताब पानी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट

Pawana River flood update today
पुणे

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर दिलीप घोष का तंज, कहा- ममता बनर्जी का ‘ट्रेडमिल बजट’ राज्य की बदहाली की वजह

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर दिलीप घोष का तंज, बोले- इतने साल वित्त मंत्री रहीं पर बजट कैसे बनता था, पता ही नहीं

Dilip Ghosh
कोलकाता

RSS प्रमुख मोहन भागवत के बेलगावी दौरे से पहले कड़ी सुरक्षा, 2 किमी क्षेत्र ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित

Karnataka: RSS chief Mohan Bhagwat Belagavi city Visit.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.