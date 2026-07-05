Jairam Ramesh vs BJP: जयराम रमेश के दावों पर भाजपा का प्रहार; कहा- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और महिला आरक्षण देश की इच्छा, विपक्ष का अड़ंगा बेकार

N Ramchandra Rao Hyderabad statement
One Nation One Election latest news: देश की सियासत में इन दिनों चुनावी सुधारों और महिला सशक्तिकरण के बड़े विधेयकों को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश द्वारा भाजपा पर विपक्षी दलों में फूट डालने और संसदीय फैसलों को लेकर दिए गए बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना प्रदेश कार्यकारिणी में अहम भूमिका निभाने वाले एन. रामचंद्र राव ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल 'भ्रम फैलाने की राजनीति' करार दिया है।
जयराम रमेश की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, '…कांग्रेस और विपक्ष हमेशा सरकार का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार का इरादा है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के जरिए बार-बार चुनाव से विकास के काम में रुकावट न आए। लंबे समय से लोग एक ही वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, चाहे वह गांव की पंचायतों के लिए हो, नगर निगमों के लिए हो, विधानसभाओं के लिए हो, या संसद के लिए हो…'
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए शब्द पर आपत्ति जताते हुए तेलंगाना BJP के स्पोक्सपर्सन प्रकाश रेड्डी ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी के लीडर जयराम रमेश का डीलिमिटेशन बिल के सिलसिले में PM मोदी पर कमेंट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, वे आपत्तिजनक हैं… चाहे प्रधानमंत्री, कोई MP, या कोई पार्टी प्रेसिडेंट नाराज हो, यह बहुत सेकेंडरी बात है। इस देश के लोग डीलिमिटेशन के सिलसिले में बिल पास करने का मौका न देने के लिए कांग्रेस सरकार से नाराज हैं… जयराम रमेश इस मामले को एक अलग रूप में देख रहे हैं…'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कई मसलों पर भाजपा पर हमला बोला था। उन्होंने अप्रैल 2026 में लोकसभा में परिसीमन बिल पास नहीं होने पर कहा था, 'प्रधानमंत्री परिसीमन बिल को लेकर बहुत नाराज थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। गृह मंत्री भी नाराज थे। कई कोशिशों के बावजूद उन्हें दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला, और अब वे बदला ले रहे हैं। यह बदले की राजनीति है। वे पार्टियों को तोड़ रहे हैं… लेकिन उन्हें दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने वाला है। वे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में माहिर हैं… उनका असली मकसद भारत के संविधान को बदलना है… 400 का आंकड़ा पार करने का मकसद संविधान बदलने की स्थिति में आना था… मुद्दा आरक्षण का है, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा है। वे इससे बचना चाहते हैं। वे इसे खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए वे दो-तिहाई बहुमत चाहते हैं…'
राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस के विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने पर पार्टी सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को कहा था, 'जब हम प्रधानमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जब सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद, यानी बीजेपी का सांसद, हमारे खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाता है, तो कार्रवाई होती है। मेरे खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पर तीन साल से सुनवाई चल रही है…' इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव आयोग, एसआईआर, अयोध्या राम मंदिर चढ़ाव चोरी समेत कई मसलों पर भाजपा को घेरा।
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