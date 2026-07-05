Bengal Politics: ‘विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ED-CBI का किया जा रहा इस्तेमाल’, TMC सांसद कीर्ति आजाद ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप

Bengal Politics: बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। विधानसभा में पार्टी टूटने और संसद में सांसदों के जाने के बाद अब पार्टी की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद पार्टी के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं अब इस पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है।