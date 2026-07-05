Bullet Train: अब मुंबई के नीचे दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, विक्रोली से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच शुरू हुई टनल की खुदाई

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पहली टनल बोरिंग मशीन (TBM) ने विक्रोली से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) अंडरग्राउंड स्टेशन तक बनने वाली सुरंग की खुदाई का काम आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। NHSRCL के अनुसार, 13.6 मीटर व्यास वाली यह TBM भारत में इस्तेमाल की गई अब तक की सबसे बड़ी मशीनों में से एक है। यह विशाल मशीन मुंबई के घनी आबादी वाले इलाकों के नीचे से गुजरने वाली 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाएगी।