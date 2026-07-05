NRIs in Crisis : हांगकांग हवाई अड्डे पर फंसा भारतीय परिवार, विदेश मंत्री जयशंकर से मदद की अपील

Indian Family Stranded at Hong Kong Airport : एक भारतीय परिवार हांगकांग हवाई अड्डे पर फंसा हुआ है। यह परिवार हैदराबाद से हांगकांग होते हुए शिकागो जा रहा था कि तभी उनके पासपोर्ट खो गए। फंसे हुए राजेश्वरी बोला ने पोस्ट किया कि वे आपातकालीन स्थिति में हैं। लिखा, 'मेरा परिवार 2 जुलाई को हैदराबाद से शिकागो के लिए कैथे पैसिफिक एयरलाइंस से हांगकांग होते हुए यात्रा करने वाला था, लेकिन विमान में हमारे पासपोर्ट खो गए। हम पिछले 52 घंटों से हांगकांग हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, हमारे साथ 5 साल और 3 साल के छोटे बच्चे हैं और हम सचमुच मुश्किल में हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया तत्काल हस्तक्षेप करें या मार्गदर्शन दें ताकि हम सही अधिकारियों तक पहुँच सकें और हमें नए पासपोर्ट जारी करवा सकें। कृपया मदद करें।