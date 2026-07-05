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Ram Janmbhoomi Donation Case: वीएचपी के पत्र पर संजय सिंह का पलटवार, बोले-भगवान राम के मामले में भी भेदभाव क्यों?

Ram Mandir donation controversy: राम मंदिर चंदे में हेरफेर के आरोपों पर छिड़ा सियासी संग्राम अब और गरमा गया है। आप नेता संजय सिंह ने विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार के पत्र पर तीखा पलटवार करते हुए जांच की मांग की है। जानिए क्यों उन्होंने पूछा कि भगवान राम के नाम पर भी भेदभाव क्यों हो रहा है?
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Jul 05, 2026

Sanjay Singh statement

Sanjay Singh statement

Sanjay Singh Welcomes VHP Chief's Letter: राम जन्मभूमि चंदे में कथित घोटाले को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार द्वारा लिखे गए एक पत्र के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने विहिप के इस कदम को पूरी तरह 'राजनीति से प्रेरित' बताते हुए सीधे सवाल दागा है कि आखिर प्रभु श्री राम के पवित्र काम में भी ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

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Updated on:

05 Jul 2026 01:39 pm

Published on:

05 Jul 2026 01:39 pm

Hindi News / National News / Ram Janmbhoomi Donation Case: वीएचपी के पत्र पर संजय सिंह का पलटवार, बोले-भगवान राम के मामले में भी भेदभाव क्यों?

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