चिराग पासवान ने यूपी चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा- सीट शेयरिंग और गठबंधन पर राज्य इकाई करेगी फैसला

Chirag Paswan UP election: लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता राम विलास पासवान की जयंती पर रविवार को लखनऊ पहुंचे। जहां उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि लोजपा (रामविलास) अब क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करने के विजन के साथ आगे बढ़ रही है।