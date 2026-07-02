बच्चों को वॉशिंग मशीन में डाला, बाथरूम में बंद कर टॉयलेट जेट से मुंह में पानी डाला

पांचों आरोपियों की पहचान हो गई है। इनके नाम मंजुला, विजयलक्ष्मी, भवानी, सिंधु और बिंदु बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ बच्चों के प्रति क्रूरता, डराने-धमकाने और संबंधित कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद कैपजेमिनी का भी बयान सामने आ गया है। कैपजेमिनी ने कहा, "कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने वर्कर्स और उनके परिवारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई है। हम संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और तथ्यों की जांच में मदद कर रहे हैं। सावधानी के तौर पर हम बेंगलुरु के ऑन-कैंपस डे-केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर रहे हैं।”