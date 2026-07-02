जमीनी स्तर की जानकारी के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी हाई लेवल कमेटी

कमेटी के सदस्यों ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कमेटी ने बताया कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान सार्थक चर्चा के लिए विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की गई है। शाह ने जनसंख्यात्मक बदलाव का आकलन करने के लिए हाई लेवल कमेटी की ओर से बनाई गई रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव गोविंद मोहन को निर्देश दिया कि वह कमेटी को उसके रोजमर्रा के कामकाज और दौरों के दौरान हर संभव सहायता प्रदान करें। गृह मंत्री ने हाई लेवल कमेटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का सुझाव भी दिया।