तिहाड़ जेल से भारी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल पहुंचा गैंगस्टर काला जठेड़ी, कोर्ट ने सिर्फ 4 घंटे की दी थी पैरोल, जानें वजह?

Kala Jatheri Custody Parole: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने अपनी नवजात जुड़वां बेटियों से पहली मुलाकात की। रोहिणी कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसे चार घंटे की कस्टडी पैरोल दी। इसके बाद बुधवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच उसे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने अपनी पत्नी, जुड़वां बेटियों और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की। करीब तीन घंटे अस्पताल में रहने के बाद पुलिस उसे वापस तिहाड़ जेल ले गई। यह पूरा घटनाक्रम कोर्ट की निगरानी और तय सुरक्षा व्यवस्था के तहत हुआ।