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भारत में WhatsApp यूजरनेम फीचर का रोलआउट रोकने के निर्देश, Meta से 3 दिन में मांगा जवाब

केंद्र सरकार ने भारत में WhatsApp के नए यूजरनेम फीचर का रोलआउट रोकने के निर्देश दिए हैं और Meta से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 01, 2026

WhatsApp Username Feature

WhatsApp Username Feature

WhatsApp Username Feature: भारत में व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर के रोलआउट पर फिलहाल रोक लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मेटा को भारत में इस फीचर को लॉन्च नहीं करने के निर्देश दिए हैं और कंपनी से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। सरकार ऑनलाइन फ्रॉड और यूजर्स की सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए इस फीचर की समीक्षा कर रही है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो मेटा के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि मेटा, व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी है।

खबर अपडेट की जा रही है….

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Updated on:

01 Jul 2026 08:28 pm

Published on:

01 Jul 2026 08:26 pm

Hindi News / National News / भारत में WhatsApp यूजरनेम फीचर का रोलआउट रोकने के निर्देश, Meta से 3 दिन में मांगा जवाब

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