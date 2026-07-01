भारत में WhatsApp यूजरनेम फीचर का रोलआउट रोकने के निर्देश, Meta से 3 दिन में मांगा जवाब

WhatsApp Username Feature: भारत में व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर के रोलआउट पर फिलहाल रोक लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मेटा को भारत में इस फीचर को लॉन्च नहीं करने के निर्देश दिए हैं और कंपनी से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। सरकार ऑनलाइन फ्रॉड और यूजर्स की सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए इस फीचर की समीक्षा कर रही है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो मेटा के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि मेटा, व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी है।