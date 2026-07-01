‘अगर सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी होती तो शादी पर दोबारा सोचता’, बोले सिया गोयल के पिता

प्रवीण गोयल ने बताया कि सगाई से पहले दोनों परिवारों ने कुंडली मिलाई थी। केतन के परिवार ने सिया की जन्म कुंडली मांगी थी। बाद में उन्होंने बताया कि 27-28 गुण मिल रहे हैं और रिश्ता ठीक है। इसके बाद ही शादी की तैयारी आगे बढ़ी। गोयल ने उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें दावा किया गया था कि दोनों परिवारों के बीच एक और रिश्ता तय करने की बात चल रही थी। उनके मुताबिक, उनके परिवार में ऐसी कोई परंपरा या चर्चा कभी नहीं हुई।