गौरी लंकेश मर्डर केस में इस्तेमाल हुआ था यह फॉरेंसिक टूल, क्या इससे सुलझेगा केतन हत्याकांड?

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में अब गेट एनालिसिस नाम की फॉरेंसिक तकनीक चर्चा में है। जांच अधिकारियों का मानना है कि जब चेहरे की पहचान, मोबाइल लोकेशन और दूसरे पारंपरिक तरीके काम नहीं आते तब किसी व्यक्ति के चलने का तरीका भी उसकी पहचान करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों ने पहचान छिपाने और डिजिटल सुराग खत्म करने की कोशिश की थी। ऐसे में गेट एनालिसिस जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।