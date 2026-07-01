सोनम रघुवंशी की तरह सिया को भी मिल सकती है जमानत, केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस के सामने अब नई चुनौती

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुणे ग्रामीण पुलिस अब अदालत में चार्जशीट दाखिल करने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही है। इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल मुख्य आरोपी है। वहीं, पुलिस सिया के कथित प्रेमी चेतन चौधरी की भूमिका की भी जांच कर रही है। चूंकि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह या सीधे तौर पर हत्या का कोई वीडियो फुटेज नहीं है इसलिए पुलिस पूरी तरह डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों के सहारे ऐसी चार्जशीट तैयार करने में जुटी है जो अदालत की कानूनी जांच में भी टिक सके।