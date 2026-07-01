‘सिया को किले से नीचे धकेल दिया जाना चाहिए…’ केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिंगर रीतू शर्मा का फूटा गुस्सा

मामले पर सिंगर रीतू शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर इस मामले पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने केतन अग्रवाल के लिए जस्टिस की मांग करते हुए कहा कि उनकी कथित तौर पर उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी द्वारा लोहागढ़ किले में हत्या कर दी गई। अपने पोस्ट में रीतू शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा कि सिया को भी वही सजा मिलनी चाहिए, यानी उसे किले से नीचे धकेल दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि किसी रिश्ते में ना कहना या उसे खत्म करना, किसी की जान लेने से ज्यादा मुश्किल क्यों समझा जाता है।