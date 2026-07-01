केतन की मौत के बाद घंटों तक सिया के पास रहा उसका फोन, पुलिस को डेटा से छेड़छाड़ का शक

26 वर्षीय केतन अग्रवाल की 18 जून को कथित तौर पर पुणे के लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि सीया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को 23 जून को गिरफ्तार किया गया और फिर तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस हिरासत में दोनों से पूछताछ की गई जिसके बाद पुलिस सीया को लोहागढ़ फोर्ट लाई और डमी के जरिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सिया के बाद चेतन चौधरी को भी फोर्ट लाया गया और घटनाक्रम को रीक्रिएट किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे घटना के दौरान की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।