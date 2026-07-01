Shiv Sena Crisis: ‘वे बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं’, सांसद-विधायकों के बगावत पर आदित्य ठाकरे का बयान

उन्होंने कहा- हमारे मेयर का ज्यादा ध्यान अभी इस बात पर है कि ढाका और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने बार-बार अपने अनुभव साझा किए हैं और बताया है कि सड़क का काम कैसे होना चाहिए, सुरक्षा के उपाय कैसे लागू किए जाने चाहिए और कल जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन उनका पूरा ध्यान राजनीति और ध्रुवीकरण पर है।