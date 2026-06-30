Shiv Sena (UBT) Crisis: सचिन अहिर के जाने से बौखला उठे आदित्य ठाकरे, बोले- उसे किसी भी तरह से मेरे पास लाओ

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिव सेना (यूबीटी) को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले सीनियर नेता सचिन अहिर ने औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना जॉइन कर ली है।