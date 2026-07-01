West Bengal Politics: ‘TMC ने मरे हुए लोगों को बांटे फंड’, अन्नपूर्णा योजना के उद्घाटन पर बंगाल CM ने कसा तंज

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने TMC सरकार पर सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि एक सर्वे में सामने आया है कि TMC की लक्ष्मीर भंडार योजना में 27 लाख ऐसे लाभार्थी ऐसे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल तक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को धोखाधड़ी से पैसे बांटे गए, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनकी मौत हो चुकी थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान टैक्सपेयर्स का पैसा गलत लोगों तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार ऐसी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित सत्यापन प्रणाली लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों को ही मिलेगा।