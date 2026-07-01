1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अभिषेक बनर्जी के बाद एक और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, देखें वीडियो

Mahua Moitra Attack: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 01, 2026

TMC MP Mahua Moitra Attack Video

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे। देखें वीडियो। (सोर्स: महुआ मोइत्रा एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Mahua Moitra Egg Attack: पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वजह है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर अड्डे से हमला। दरअसल, बुधवार को कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सांसद महुआ मोइत्रा बातचीत कर रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। सड़क से खड़े होकर अड्डे फेंके गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

महुआ मोइत्रा ने लगाया आरोप

महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी समर्थकों ने किया है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बता दें यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी के किसी नेता को इस तरह विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर भी अंडे फेंके जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे मामलों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। तब ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था।

अपडेट जारी है...

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: आरोपी SDPO राजेश शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, मद्यनिषेध विभाग में हुई पोस्टिंग

ये भी पढ़ें
Bihar Police Transfer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

TMC

West Bengal

Updated on:

01 Jul 2026 05:11 pm

Published on:

01 Jul 2026 05:01 pm

Hindi News / National News / अभिषेक बनर्जी के बाद एक और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केतन की हत्या से पहले तक रोमांटिक रिश्तें में थे चेतन और सिया, सामने आया हत्या के कुछ दिन पहले का वीडियो

Siya Goyal-Chetan Chaudhary
राष्ट्रीय

‘सिया को किले से नीचे धकेल दिया जाना चाहिए…’ केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिंगर रीतू शर्मा का फूटा गुस्सा

Ketan Murder case
राष्ट्रीय

West Bengal Politics: ‘TMC ने मरे हुए लोगों को बांटे फंड’, अन्नपूर्णा योजना के उद्घाटन पर बंगाल CM ने कसा तंज

Bengal CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की साजिश? विधायक को 35 करोड़ के ऑफर का दावा, क्या है DMK कनेक्शन?

Vijay Thalapathy
राष्ट्रीय

50 Days of CM Vijay: आधुनिक पहनावा, CEO जैसा काम, विजय ने आलोचकों को ऐसे कराया चुप 

Tamil Nadu Chief Minister
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.