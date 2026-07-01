अभिषेक बनर्जी के बाद एक और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, देखें वीडियो

Mahua Moitra Egg Attack: पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वजह है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर अड्डे से हमला। दरअसल, बुधवार को कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सांसद महुआ मोइत्रा बातचीत कर रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। सड़क से खड़े होकर अड्डे फेंके गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।