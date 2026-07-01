अभिषेक बनर्जी के बाद एक और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, देखें वीडियो

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे। देखें वीडियो। (सोर्स: महुआ मोइत्रा एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Mahua Moitra Egg Attack: पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वजह है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर अड्डे से हमला। दरअसल, बुधवार को कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सांसद महुआ मोइत्रा बातचीत कर रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। सड़क से खड़े होकर अड्डे फेंके गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी समर्थकों ने किया है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बता दें यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी के किसी नेता को इस तरह विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर भी अंडे फेंके जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे मामलों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। तब ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था।
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