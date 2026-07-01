भरत तिवारी एनकाउंटर केस: आरोपी SDPO राजेश शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, मद्यनिषेध विभाग में हुई पोस्टिंग

हत्या का केस दर्ज होने और बढ़ते राजनीतिक व सामाजिक दबाव के बाद पुलिस मुख्यालय ने सम्राट सरकार के निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए DSP राजेश कुमार शर्मा को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया और उन्हें लाइन हाजिर करते हुए पुलिस मुख्यालय से संबद्ध (अटैच) कर दिया गया था। उनकी जगह मद्यनिषेध विभाग में तैनात कुशल DSP पंकज कुमार मिश्रा को जगदीशपुर का नया SDPO नियुक्त किया गया। अब गृह विभाग के नए प्रशासनिक आदेश के तहत पुलिस मुख्यालय में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे राजेश कुमार शर्मा का ट्रांसफर पटना में प्रोहिबिशन एंड स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के पद पर कर दिया गया है।