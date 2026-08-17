मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर को फिर बताया अहंकारी, कहा- कुछ ऐसा कर दिखाइए कि उदाहरण बन जाए

मनोज तिवारी ने कहा कि भले ही बिहार में जन सुराज के अन्य उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा बैठे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल की है और उन्हें अब सकारात्मक कामों पर ध्यान देना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि जो व्यक्ति जीतने के बाद झुकता है वह संस्कारी कहलाता है, लेकिन जीतने के बावजूद जो अड़ता है और अभद्र भाषा या अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसे अहंकारी समझा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जनता सब देख रही है और किशोर को अब सिर्फ बांकीपुर के लोगों की भलाई पर ध्यान देना चाहिए।