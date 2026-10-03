Prashant Kishor: प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले- शिक्षकों को 7वां वेतनमान नहीं मिला तो 2029 में वोट नहीं मांगूंगा

Bihar MLC Election 2026: बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने शिक्षकों के मुद्दे पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करा पाए तो वह 2029 में वोट मांगने नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर शनिवार को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार आफाक अहमद के नामांकन के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। हेमनगर स्थित एचएस सिटी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षकों के वेतनमान समेत कई मुद्दों पर पार्टी की प्राथमिकताएं गिनाईं और आफाक अहमद के समर्थन में मतदान की अपील की।