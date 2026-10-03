Gen-Z जानता है ‘लोटस’ अब ‘लूट-अस’ बन गया है- SSR विवाद पर अधीर रंजन चौधरी ने CEC पर साधा निशाना

कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पहली बार वोट देने वालों को अपना अधिकार इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए रेगुलर और समय पर SSR जरूरी है। लेकिन CEC ने जनवरी 2024 से इस प्रोसेस को रोक दिया है। एक बहाना यह दिया जा रहा है कि 19 राज्यों और UTs में खतरनाक SIR चल रहा है। लेकिन इससे 16 राज्य और UTs ऐसे रह जाते हैं जहां SSR को बिना किसी वजह के रोक दिया गया है- सिवाय युवा वोटर्स को बाहर करने के। जिन राज्यों में 2027 की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं, वहां Gen-Z वोटर्स के वोट न दे पाने का गंभीर खतरा है। खासकर उत्तर प्रदेश और गोवा में, जहां SIR प्रोसेस बहुत पहले पूरा हो चुका है और कोई नई वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं हो रही है। साफ है कि Gen Z जानता है कि ‘लोटस’ अब ‘लूट-अस’ बन गया है।