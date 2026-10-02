‘अनंत सिंह की भी अपनी चिंताएं हैं, ललन सिंह सभी मुद्दों देखेंगे’, नीरज सिंह को लेकर चल रहे विवाद पर जदयू की प्रतिक्रिया

Bihar MLC Election: जदयू विधायक अनंत सिंह और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दी गई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे मामले से अवगत है और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई है। यह विवाद पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर सामने आया है। इस सीट से जदयू ने विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह जनसुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में खड़े हैं।