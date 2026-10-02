पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर भारत में घुस रहे दो घुसपैठिए ढेर

बीएसएफ के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान एक अन्य घुसपैठिया वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गया। इस तरह तीन लोग भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दो मारे गए, जबकि तीसरा वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। घटना के बाद पंजाब सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के अनुसार, घुसपैठियों को पहले चेतावनी दी गई थी और चेतावनी की अनदेखी करने के बाद कार्रवाई की गई।