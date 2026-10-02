Lal Bahadur Shastri Jayanti: अगर नाव पार चली जाती, तो देश को कैसे मिलते लाल बहादुर शास्त्री?

पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही शारदा प्रसाद इस बीच घाटों के चक्कर लगाते रहे इस उम्मीद में कि शायद कहीं उनका नन्हा दिखाई दे जाए। एक घंटे की मैराथन खोज के बाद, पिता की नजर एक नाव में टोकरी के अंदर आराम से लेटे हुए बच्चे पर पड़ी। वह पानी में छलांग लगाते हुए नाव तक पहुंचे और बच्चे को उठाने का प्रयास किया। लेकिन दूधवाले ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए पहले बच्चे को गोद में उठा लिया। उसने बच्चा शारदा प्रसाद को देने से इनकार कर दिया। बहस शुरू हो गई, लोग जमा हो गए और जल्द ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। बच्चे की पहचान करने के लिए रामदुलारी देवी को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने नन्हे को देखा, वे झपटकर आगे बढ़ीं और दूध वाले के हाथों से बच्चे को छीन लिया। इसके बाद आस-पास जमा लोगों ने दूधवाले को अच्छे से समझाना शुरू किया। दूधवाला अब तक समझ चुका था कि वो बच्चे को पाने की जंग हार चुका है।