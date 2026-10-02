BJP जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है’, राज्य के दर्जे के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला



बीजेपी का आरोप है कि एनसी विधानसभा के मौजूदा राज्य के दर्जे संबंधी प्रस्ताव को अपनी पुरानी राजनीतिक मांगों से जोड़ रही है। पार्टी ने सत्ताधारी एनसी पर संवैधानिक मुद्दों को दोबारा उठाकर राजनीतिक विभाजन पैदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। वहीं, एनसी का कहना है कि मौजूदा प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराना है। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा था कि 2000 और 2024 के प्रस्तावों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वे सदन के पहले के प्रस्ताव हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया प्रस्ताव उन प्रस्तावों को खत्म या उनकी जगह लेने वाला नहीं है, बल्कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग करता है।