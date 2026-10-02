Smit Machchhar: कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की दुनिया में तारीफ, राहुल गांधी की चुप्पी पर BJP ने फिर उठाये सवाल



कैप्टन स्मित मच्छार दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लायदुबई की उड़ान में पायलट थे। उड़ान के दौरान सह-पायलट ने उन पर हमला किया और विमान तेजी से नीचे जाने लगा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू करने में मदद की। विमान को बाद में सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित उतारा गया। विमान करीब 14 हजार फीट नीचे आया था। घटना के दौरान कैप्टन मच्छार घायल हुए, लेकिन उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों और क्रू को हस्तक्षेप का मौका दिया। इसके बाद बैकअप क्रू ने विमान को सुरक्षित लैंड कराया।