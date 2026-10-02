गोवा में सचिन पायलट का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- कानून-व्यवस्था ध्वस्त, बिल्डर माफिया और राजनीतिक गठजोड़ हावी

Sachin Pilot Goa: पणजी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने शुक्रवार को गोवा में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं और प्रदेश के लोगों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए मंच उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन गोवा में स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने वाली सरकार को जनता को कुछ देना चाहिए, जबकि यहां सरकार लोगों से कुछ लेने में लगी है। सचिन पायलट ने कहा कि गोवा में खनन, जमीन और जंगल से जुड़े मुद्दे सामने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है।