SIR: चुनाव आयोग के सामने धरना देने वाले सीएम शिवकुमार के खिलाफ अब भाजपा ने खोला मोर्चा, पुलिस से प्राथमिकी की मांग

भाजपा नेताओं ने कहा कि गुरुवार को सीएम शिवकुमार खुद चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी के ऑफिस के सामने धरना दे रहे थे। उन्होंने फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग की जांच और एफआईआर की मांग की थी। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ये मुद्दा उठा था। अब बीजेपी पूछ रही है कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?