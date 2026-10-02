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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की पत्नी का आया बयान, राहुल गांधी को दिया बड़ा संदेश

Amrinder Singh Raja Warring resignation: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की पत्नी अमृता वडिंग का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी को बड़ा संदेश दिया है।
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अमृतसर

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Mukul Kumar

Oct 02, 2026

Punjab Politics News

बाएं तरफ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और उनकी की पत्नी अमृता वडिंग व दाएं तरफ राहुल गांधी। (फोटो- Facebool/Raja Warring/ANI)

Raja Warring wife reaction: विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव आया है। अमरींदर सिंह राजा वडिंग ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले के बाद उनकी पत्नी अमृता वडिंग ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही।

उन्होंने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि यह मौका उनके परिवार के लिए बहुत खास था। अमृता वडिंग ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा- मैं पार्टी हाईकमान का बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया था।

'राजा जी ने दिन-रात मेहनत की'

अमृता ने आगे कहा- राजा जी ने दिन-रात मेहनत की थी और पार्टी को आगे बढ़ाने के अथक प्रयास किए। उनकी लगन देखकर अच्छा लगा। यह उपलब्धि थी। उन्होंने कहा कि वे भगवान और राहुल गांधी जी की भी आभारी हैं।

इस बयान में अमृता ने साफ संकेत दिया कि परिवार अब भी पार्टी के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि वे दिन-रात मेहनत करते रहेंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी।

पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष पद हमेशा से चर्चा का विष

पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष पद हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। राजा वडिंग के कार्यकाल में पार्टी ने कई मोर्चों पर सक्रियता दिखाई। युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने की कोशिशें हुईं। अब पार्टी के अंदर इस बदलाव को लेकर अटकलें तेज हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि नया नेतृत्व संगठन को नई दिशा दे सकता है।

क्या बोले राजा वडिंग?

इससे पहले, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा- मैं अपने नेता राहुल गांधी से मिला। मैंने पंजाब के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया। उस मुलाकात के बाद, मैं और मेरी पत्नी सीधे गुरुद्वारा बंगला साहिब 'अरदास' (प्रार्थना) करने आए, कार्यकाल लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग याद रखें।

'जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है'

वडिंग ने आगे कहा- मंत्री के तौर पर मेरा कार्यकाल बिल्कुल वैसा ही था—यादगार—और जो कुछ भी मिले, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि राज्य अध्यक्ष के तौर पर 4.5 साल के कार्यकाल के बाद, जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है। पार्टी ने जो कुछ भी दिया, मैंने उसे खुशी-खुशी स्वीकार किया और आदेश का पालन किया।

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Updated on:

02 Oct 2026 04:14 pm

Published on:

02 Oct 2026 04:14 pm

Hindi News / National News / पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की पत्नी का आया बयान, राहुल गांधी को दिया बड़ा संदेश

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