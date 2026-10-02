पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की पत्नी का आया बयान, राहुल गांधी को दिया बड़ा संदेश

इससे पहले, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा- मैं अपने नेता राहुल गांधी से मिला। मैंने पंजाब के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया। उस मुलाकात के बाद, मैं और मेरी पत्नी सीधे गुरुद्वारा बंगला साहिब 'अरदास' (प्रार्थना) करने आए, कार्यकाल लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग याद रखें।