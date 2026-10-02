कैप्टन स्मित मच्छार को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने की मांग, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने पीएमओ को लिखा पत्र

Smit Machchhar: फ्लायदुबई की उड़ान में जानलेवा संकट के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने की मांग उठी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से कैप्टन मच्छार के नाम पर उचित राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या राष्ट्रीय नागरिक सम्मान के लिए विचार करने का अनुरोध किया है। फेडरेशन ने कहा है कि यह सम्मान भारत सरकार के लागू नियमों और सक्षम अधिकारियों की ओर से तथ्यों के वेरिफिकेशन के बाद दिया जा सकता है। संगठन ने कैप्टन मच्छार के साहस और मुश्किल परिस्थिति में दिखाई गई सूझबूझ को देखते हुए उनके नाम पर विचार करने की अपील की है।