कर्नाटक में BJP नेता पर FIR, SIR के दौरान 198 मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश का आरोप

पीटीआई के अनुसार एसआईआर से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर अब तक कम से कम दो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें एक मैसूरु में स्थानीय भाजपा नेताओं और अन्य के खिलाफ है। उसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपना, अपने परिवार और मुस्लिम समुदाय के अन्य सदस्यों का वोट कटवाने की "साजिश" की गई, जिससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और समाज में अशांति फैलाने की कोशिश हुई। एक अन्य मामला बीदर का है। भालकी के मतदाता और 40 वर्षीय कारोबारी मोहम्मद अतीक अहमद ने शिकायत में आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान फॉर्म-7 आवेदनों के जरिए उन समेत 3,244 मतदाताओं को गलत तरीके से स्थानांतरित/अनुपस्थित दिखाया गया।