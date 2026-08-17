‘प्रयागराज-जंतर मंतर जा सकते हैं, तो रांची क्यों नहीं?’ हेमंत सोरेन को राहुल गांधी की चिट्ठी पर बोले बाबूलाल मरांडी

Babulal Marandi on Rahul Gandhi: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर रांची में चल रहे प्रदर्शन के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने और उनकी शिकायतों का समाधान करने की सलाह दी थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार किया है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी के पत्र को महज एक दिखावा और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बताया है।