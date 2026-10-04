डेमोग्राफिक चेंज कमेटी पर ओवैसी के बयान पर VHP का पलटवार, आलोक कुमार बोले- वोट बैंक के लिए मुस्लिमों में डर फैला रहे

VHP Alok Kumar on Owaisi: देश में जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच और अध्ययन के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई हाई-लेवल कमेटी को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) अध्यक्ष ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। ओवैसी के इस दावे पर कि कमेटी का मकसद मुसलमानों के अधिकारों को कम करना या छीनना है, VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ओवैसी जैसे नेता कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय देश की मुख्यधारा से जुड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी सिर्फ चुनाव जीतने और वोट बैंक के लिए मुसलमानों में डर और तनाव पैदा करके बेईमानी वाली राजनीति कर रहे हैं।