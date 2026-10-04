ईरान पर जल्द फैसला लेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोले- आसान रास्ते से या मुश्किल रास्ते से, निपटारा होकर रहेगा

डोनाल्ड ट्रंप से जब ईरान को लेकर उनकी आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने अगले कदमों की जानकारी देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यदि वह योजना बता देंगे तो यह बड़ी खबर बन जाएगी। ट्रंप ने कहा कि स्थिति अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और ईरान की हालत अच्छी नहीं है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के लिए कोई समय-सीमा या प्रशासनिक उपायों से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि व्हाइट हाउस निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।