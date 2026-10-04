सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, उठीं आग की लपटें

सऊदी की तेल रिफाइनरी पर हुतियों का हमला (फोटो- X@hormuz letter)
Houthis Attack Saudi Arabia: यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के प्रमुख तेल ठिकाने पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद नेशनल ऑयल कंपनी सऊदी अरामको की रिफाइनरी से आग की ऊंची लपटें और घना काला धुआं उठता देखा गया। घटना के तुरंत बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं। हालांकि, सऊदी अधिकारियों या अरामको की ओर से आग लगने के कारण के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक आधिकारिक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दावा किया कि यमनी सशस्त्र बलों ने रियाद में अरामको सुविधा को निशाना बनाने के लिए कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करके एक सटीक और गुणवत्तापूर्ण सैन्य अभियान चलाया। याह्या सरी ने कहा कि हमला बहुत सटीक था, जिससे लक्षित जगहों पर भीषण आग लग गई और अभियान ने अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया।
हूती प्रवक्ता ने इस हमले को सऊदी अरब की हालिया सैन्य कार्रवाइयों का सीधा जवाब बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राजधानी सना और हमारे नियंत्रण वाले मुक्त प्रांतों पर सऊदी अरब के हमलों के जवाब में की गई थी। पिछले 24 घंटों में हमारे इलाकों पर लगभग 60 हवाई हमले और मिसाइल हमले किए गए, जिससे देश के खिलाफ तनाव बढ़ने के बाद से सऊदी हमलों की कुल संख्या 1,410 हो गई है।
सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी देते हुए याह्या सरी ने कहा कि यमन में जान-माल के नुकसान की कीमत बहुत भारी और असहनीय होगी। उन्होंने कहा कि सऊदी सैन्य कार्रवाई के जवाब में हूती संगठन पहले से कार्रवाई करने और जवाबी कार्रवाई करने का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हुति घेराबंदी के बदले घेराबंदी और तनाव बढ़ाने के बदले तनाव बढ़ाने की नीति पर कायम रहेंगे। याह्या सरी ने आगे कहा कि सऊदी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक हमले बंद नहीं हो जाते और यमन पर कथित नाकेबंदी हटा नहीं ली जाती।
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