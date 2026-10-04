सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, उठीं आग की लपटें

सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी देते हुए याह्या सरी ने कहा कि यमन में जान-माल के नुकसान की कीमत बहुत भारी और असहनीय होगी। उन्होंने कहा कि सऊदी सैन्य कार्रवाई के जवाब में हूती संगठन पहले से कार्रवाई करने और जवाबी कार्रवाई करने का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हुति घेराबंदी के बदले घेराबंदी और तनाव बढ़ाने के बदले तनाव बढ़ाने की नीति पर कायम रहेंगे। याह्या सरी ने आगे कहा कि सऊदी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक हमले बंद नहीं हो जाते और यमन पर कथित नाकेबंदी हटा नहीं ली जाती।