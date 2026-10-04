‘हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल, जीतते हैं तो सब ठीक’, शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला

कांग्रेस द्वारा फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर शिवराज सिंह चौहान ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर को कोई नहीं भूल सकता जब मतदान केंद्रों पर कब्जे (बूथ कैप्चरिंग) होते थे और एक ही व्यक्ति सारे बैलेट पेपर पर मुहर लगा देता था। क्या कांग्रेस देश को फिर से उसी काले दौर में धकेलना चाहती है? समझ नहीं आता कि कांग्रेस पारदर्शी और तकनीक आधारित चुनावी प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है।