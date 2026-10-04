मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश, 2006 का पुराना मामला फिर गरमाया

इस मामले में नया मोड़ तब आया जब यह शिकायत सामने आई कि शुरुआती जांच को बाहरी राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव बनाकर प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। आरोपों के अनुसार, मूल जांच को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इन्हीं दावों की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ने विजिलेंस निदेशक को सीधे तौर पर इस केस की निष्पक्ष और गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं। गृह विभाग के आदेश में साफ कहा गया है कि जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।