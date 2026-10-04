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CJP के विरोध पर दिलीप घोष का पलटवार, बोले- ‘सुर्खियां बटोरने के लिए हो रहा है स्टंट’

West Bengal Politics: CJP के प्रदर्शन पर दिलीप घोष ने सीधे विपक्ष की राजनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के पीछे कोई ठोस राजनीतिक आधार नहीं है और सोशल मीडिया की चर्चा इसे जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही है।
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कोलकाता

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Manoj Vashisth

Oct 04, 2026

Dilip Ghosh

Dilip Ghosh Hits Back at CJP Protest : CJP Protest पर दिलीप घोष का निशाना, कहा- सोशल मीडिया के सहारे चर्चा में आने की कोशिश (फोटो सोर्स: ANI)

CJP Protest Kolkata: कोलकाता में CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने प्रदर्शन के पीछे विपक्ष की भूमिका और सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों का राजनीतिक या सामाजिक योगदान स्पष्ट नहीं है, वे दूसरों को आगे कर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। घोष के इस बयान ने प्रदर्शन के मुद्दे को राजनीतिक प्रभाव और विपक्ष की सक्रियता से जोड़ते हुए बहस को और धार दे दी है।

CJP Protest Kolkata: कोलकाता में CJP प्रदर्शन पर सियासी वार

CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। मंत्री दिलीप घोष ने प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग खुद की राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह के विरोध का सहारा ले रहे हैं।

घोष के मुताबिक, ऐसे लोगों के पास न तो कोई उल्लेखनीय राजनीतिक योगदान है और न ही समाज में ऐसा काम, जिसके आधार पर जनता उन्हें गंभीरता से ले। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति दूसरों को आगे करके प्रदर्शन करवाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं।

विपक्ष की रणनीति पर तीखा हमला

मंत्री ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में विपक्ष की ओर से पैदा हुआ खालीपन ऐसे प्रदर्शनों को चर्चा में आने का अवसर देता है। उनके अनुसार, इसी वजह से विरोध को मीडिया और सोशल मीडिया पर जगह मिल रही है, लेकिन इसका कोई ठोस राजनीतिक परिणाम निकलने वाला नहीं है।

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब CJP से जुड़े प्रदर्शनों को लेकर पश्चिम बंगाल समेत दूसरे हिस्सों में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हाल के महीनों में CJP के आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। इससे पहले भी दिलीप घोष ने CJP के आंदोलन और उससे जुड़े राजनीतिक संपर्कों को लेकर सवाल उठाए थे।

सड़क से सोशल मीडिया तक सियासत

दिलीप घोष का ताजा बयान दरअसल प्रदर्शन के मुद्दे से आगे बढ़कर विपक्ष की राजनीतिक रणनीति पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि केवल सड़क पर प्रदर्शन या सोशल मीडिया पर चर्चा किसी संगठन को व्यापक जनसमर्थन नहीं दिला सकती।

हालांकि, प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों की ओर से आंदोलन को लेकर अलग-अलग तर्क और मुद्दे सामने आते रहे हैं। ऐसे में घोष की टिप्पणी को बीजेपी की राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। ANI की रिपोर्टिंग के अनुसार भी घोष हाल के राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष की रणनीति और उसके प्रभाव को लेकर तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं।

फिलहाल CJP के प्रदर्शन पर जारी राजनीतिक टकराव ने पश्चिम बंगाल में विरोध की राजनीति, सोशल मीडिया की भूमिका और विपक्ष की सक्रियता को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला दिया है।

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Updated on:

04 Oct 2026 08:39 am

Published on:

04 Oct 2026 07:55 am

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