CJP के विरोध पर दिलीप घोष का पलटवार, बोले- ‘सुर्खियां बटोरने के लिए हो रहा है स्टंट’

CJP Protest Kolkata: कोलकाता में CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने प्रदर्शन के पीछे विपक्ष की भूमिका और सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों का राजनीतिक या सामाजिक योगदान स्पष्ट नहीं है, वे दूसरों को आगे कर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। घोष के इस बयान ने प्रदर्शन के मुद्दे को राजनीतिक प्रभाव और विपक्ष की सक्रियता से जोड़ते हुए बहस को और धार दे दी है।