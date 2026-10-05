जस्टिस उज्जल भुइयां के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला, ‘जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे’

वहीं, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री व कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजकोट में सेवानिवृत्त जस्टिस नरीमन के विचार और हैदराबाद में कार्यरत जस्टिस भुइयां के विचार जरूर पढ़ें। 22 मार्च 2026 को इंडियन एक्सप्रेस और अन्य अख़बारों में छपा मेरा कॉलम 'मिलियंस ऑफ़ सिटीज़न नॉन-वोटर्स' (करोड़ों नागरिक, जो मतदाता नहीं) भी पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस अवसर पर आगे आएगा और संविधान व लोकतंत्र को बचाएगा। यह भी उम्मीद है कि भक्त इस पर चुप्पी साधे रखेंगे।